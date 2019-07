ALESSANDRIA – L’assessore ai Trasporti di Alessandria Davide Buzzi Langhi ha espresso la sua soddisfazione dopo l’incontro di mercoledì con l’assessore regionale Marco Gabusi. Se da una parte Palazzo Lascaris ha confermato di non poter intervenire direttamente per limitare disservizi e tagli per gli utenti visti i 100 mila euro in meno erogati dal Comune ad Amag Mobilità, dall’altra il vicesindaco ha colto nel membro della Giunta Cirio la volontà di aprire un dialogo anche col territorio l’alessandrino, un cambio di passo rispetto al “Torinocentrismo” della scorsa legislatura.

“L’assessore Gabusi mi ha ricevuto con tempestività e velocità, pochi giorni dopo la mia richiesta” ha sottolineato Davide Buzzi Langhi. Presente anche il direttore dell’Agenzia della Mobilità Paonessa. “Calendarizzeremo incontri tra l’Agenzia e Amag Mobilità: l’obiettivo è riequilibrare e efficientare i trasferimenti dall’Agenzia all’azienda, migliorando così i servizi sul territorio. Insomma, a differenza della precedente legislatura ho percepito attenzione verso il nostro territorio, senza più “Torinocentrismo”.

Nessuna novità, invece, sul taglio all’integrazione tariffaria di circa 100 mila euro erogata dal Comune di Alessandria all’azienda, una sforbiciata che comporterà un aumento del biglietto per studenti e fasce deboli: “Purtroppo non è la Regione che può ripianare questo taglio” ha aggiunto il vicesindaco “mercoledì in giunta ho però sottolineato la mia volontà di chiedere, tra due mesi, una variazione di bilancio così da poter limare questo taglio. Sono ottimista, spero di poterlo fare”.