ROMA – “Le infrastrutture e le grandi opere che nell’ultimo anno e mezzo l’opposizione e gli amministratori locali del centro destra sono riusciti a far confermare nonostante la disastrosa guida ministeriale di Toninelli non devono essere messe in discussione per nessun motivo”. È quanto dichiara in una nota il senatore Massimo Berutti, esponente di “Cambiamo”, a sostegno di Giovanni Toti.

“Gronda di Genova, Terzo valico, Autostrada Asti-Cuneo, Tav, qualsiasi sia il futuro del Governo del Paese, queste opere devono essere portate a termine rapidamente. Gli italiani meritano collegamenti e infrastrutture adeguati” ha sottolineato il politico tortonese.

“Qualunque tentativo di mettere in discussione quanto si è stabilito mi vedrà in prima fila, insieme ai tanti amici che stanno prendendo parte a Cambiamo, per dire che è obbligatorio proseguire verso il completamento delle opere. La prima iniziativa in questo senso è quella promossa dal Presidente della Liguria, Giovanni Toti, a sostegno della Gronda di Genova. È un’iniziativa che appoggio pienamente e che è indicativa dello spirito di Cambiamo, che vuole mettere in politica la coerenza e la determinazione che i nostri cittadini meritano”.