ALESSANDRIA – Una buona notizia per undici famiglie di Alessandria, colpite dall’alluvione. Le domande di rilocalizzazione sono state infatti accolte e già otto saldate integralmente. Lo ha annunciato l’assessore all’Ambiente del Comune di Alessandria Paolo Borasio. Decisivo il contributo della Regione Piemonte che, circa un mese dopo la richiesta di Palazzo Rosso, ha provveduto a erogare poco più di 255 mila euro per quest’anno, a fronte di un contributo complessivo di poco meno di 350 mila euro spalmato anche nei prossimi anni.

Questa cifra coprirà circa il 20% della richiesta. Il restante 80% sarà a carico dello Stato. 1 milione e 612 mila euro è la cifra proveniente da Roma per le rilocalizzazioni, oltre a 100 mila euro per le demolizioni.

“Alla fine abbiamo fatto riferimento alla legge nazionale legata ai risarcimenti per i danni riscontrati nel 2016” ha sottolineato l’assessore Paolo Borasio “ringrazio l’assessore ai Trasporti, Opere pubbliche e Difesa del suolo Marco Gabusi per aver provveduto a far erogare da Palazzo Lascaris il contributo appena un mese dopo la nostra richiesta. Era da 25 anni che questo problema attendeva di essere risolto”.