PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Il Segretario provinciale Fabio Scarsi lascia il Partito Democratico. Dopo una “lunga riflessione”, il commercialista di 53 anni ha comunicato agli iscritti PD le ragioni del suo addio in una lettera e questo lunedì ha poi rassegnato le dimissioni al Presidente dell’assemblea provinciale Piero Gazzaniga e al segretario regionale Paolo Furia.

Le “tensioni interne al partito“ e la scissione avviata a livello nazionale da Matteo Renzi hanno cambiato “radicalmente” la struttura del quadro politico e secondo Scarsi “condizionano pesantemente” gli assetti interni al Partito Democratico. Per l’ormai ex segretario provinciale, infatti, la nascita di Italia Viva “restringe enormemente” lo spazio di azione politica di chi era entrato nel Partito Democratico per quella “svolta” segnata da Veltroni nel discorso del Lingotto e che avrebbe dovuto far muovere in sintonia le due “gambe” del partito: quella “sinistra”, attenta ai bisogni dei più deboli e al loro sostegno, e quella “destra” che guardava all’efficienza del Paese e alla meritocrazia.

Quell’equilibrio tra “merito e bisogno” non si è mai completamente realizzato ed è poi “venuto meno”, ha aggiunto Scarsi, quando il partito ha reagito alla “svolta renziana” come di fronte a “un corpo estraneo” e ha smesso di muoversi in maniera sinergica e cooperativa. Per chi credeva nel progetto del PD la scissione è “una sconfitta”, ha ammesso Scarsi. Secondo l’ormai ex segretario provinciale, con Renzi andrà via “la gamba destra” del PD che vedrà così “annullato” lo spazio democratico all’interno del partito.

Dopo Paolo Filippi, Cristina Bargero e Laura Tardito anche Fabio Scarsi entrerà quindi in Italia Viva: “prenderò contatti nei prossimi giorni” ha annunciato. Anche “altri” avrebbero “un piede sulla porta” e sarebbero pronti ad andare con Renzi. In Italia Viva, il primo segretario provinciale del Piemonte a ufficializzare l’uscita dal Pd, svolgerà il ruolo di “operaio semplice”: “Se all’interno del Partito Democratico rappresentavo la gamba destra – ha concluso Scarsi – in Italia Viva sarò invece la sinistra”.