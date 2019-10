ROMA – “Incerta e inaccettabile“. Così il parlamentare alessandrino Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, ha definito la risposta del Ministro dei Rapporti col Parlamento Federico D’Incà durante il question time sullo stato di emergenza per le zone della provincia di Alessandria, della Valle Stura in Liguria e dell’Oltrepò Pavese.

“Sulla base degli elementi forniti da Protezione Civile e Ministero Ambiente” aveva sottolineato l’esponente del Governo Conte “sono in corso attività istruttorie previste dalla direttiva del Presidente del Consiglio del 23 ottobre per la verifica dei presupposti. Due squadre della Protezione Civile stanno effettuando in questi giorni i necessari sopralluoghi sui siti colpiti insieme al personale tecnico della Regione e degli enti”.

“Un immobilismo ingiustificato visto che su Piemonte, Liguria e Lombardia si è verificato un vero e proprio cataclisma meteorologico” ha aggiunto l’esponente del Carroccio “Ci sono case sventrate, famiglie evacuate, aziende agricole devastate e lo stato di emergenza è doveroso per permettere il risarcimento di queste persone. Sappiamo benissimo che le priorità di questo governo sono altre ma almeno di fronte alla devastazione dovuta al maltempo che ha colpito le zone della provincia di Alessandria, della Valle Stura in Liguria e dell’Oltrepò Pavese si metta la mano sulla coscienza e intervenga con celerità per risarcire questi territori e soprattutto chi in due giorni ha perso tutto”.