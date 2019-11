ROMA – La Cassazione ha assolto il parlamentare alessandrino Riccardo Molinari nell’ambito del processo sulla cosiddetta Rimborsopoli in Piemonte.

Come riportato da Adnkronos, infatti, la Corte ha stabilito per il capogruppo della Lega alla Camera un annullamento senza rinvio del verdetto di condanna in appello a 11 mesi per peculato, perché il fatto non costituisce reato.

In primo grado l’onorevole era stato assolto.