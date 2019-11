ALESSANDRIA – Sono già più di 800. Questo il numero dei membri del nuovo gruppo Facebook Sardine Alessandrine. Anche nel capoluogo, infatti, è nato un movimento ispirato a quello emiliano che, nei giorni scorsi, ha riempito le piazze a Bologna e Modena.

“Tutto è nato da un post su Facebook di due giorni fa quando ho scritto: “Mi è venuta un’idea folle: Sardine ad Alessandria non ne vogliamo?” ha raccontato a Radio Gold Alice Giaccone, una dei quattro ragazzi che hanno promosso la nascita delle Sardine Alessandrine. Insieme a lei anche Cristina Paiuzzi, Gianni Bondone e Paolo Barisone.

“Non vogliamo prenderci un particolare merito” ha aggiunto Alice “siamo solamente i primi che casualmente e poche ore prima di altri hanno creato il gruppo. Sicuramente sarebbe nato lo stesso. Siamo ovviamente molto felici di essere già molto numerosi. Qualche sera fa eravamo attorno a un tavolo, decisi a partecipare ai prossimi raduni che ci saranno nei dintorni, come ad esempio quello delle Sardine torinesi, il prossimo 10 dicembre. Poi, però, abbiamo fatto un passo in più e proprio oggi abbiamo dato vita al gruppo, per il momento ancora privato. Dopo appena quattro ore c’erano già 500 membri. Anche nel nostro territorio, quindi, c’è la voglia di dire no a un linguaggio basato sulla paura, sulla diffidenza nei confronti dell’altro. Tutto questo, purtroppo, alimenta una guerra tra poveri. Io vengo dalla Sicilia e vivo ad Alessandria da circa tre anni per lavoro: ho subito anche io atteggiamenti di diffidenza ma, di contro, ho trovato anche tante persone aperte e interessate, che non si aggrappano alle paure. Come “Sardine Alessandrine” promuoviamo uno spirito critico. Siamo ragazzi che non si rassegnano, vogliamo che il dibattito politico si alzi di livello“.

L’intenzione delle Sardine Alessandrine è promuovere un primo ritrovo in piazza: “Ancora non c’è una data, potrebbe avere luogo in piazzetta della Lega ma ancora non c’è nulla di ufficiale. Appena possibile daremo tutti i dettagli”.

Nel frattempo già da questo sabato il gruppo Facebook Sardine Alessandrine potrebbe diventare pubblico.