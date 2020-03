PIEMONTE – “Il Piemonte parte, senza aspettare”. Il governatore regionale, Alberto Cirio, ha annunciato oggi una serie di provvedimenti immediati a supporto di chi, dal punto economico, sta subendo le conseguenze del Coronavirus, in particolare le prime misure economiche per le imprese e le famiglie.

“Il Governo si è impegnato a concedere la cassa integrazione in deroga a tutta Italia, per il turismo e il commercio, anche a chi ha meno di 6 dipendenti e anche nel caso di titolare unico, ad esempio gli alberghi, le cooperative del settore scolastico, le mense. Noi ci stiamo attrezzando per essere pronti”. Tra le disposizioni subito in vigore, Cirio ha annunciato il blocco dei pagamenti dei mutui per mille imprese piemontesi: “Si tratta di una misura del valore di 110 milioni di euro. Per mettere in circolo liquidità, sono previsti pagamenti nei confronti delle aziende in attesa per 200 milioni di euro”.

Il Piemonte, inoltre, introdurrà dei voucher da destinare a quelle famiglie che devono sopportare i costi per le scuole chiuse: “Intendiamo aumentare con risorse nostre i voucher dello Stato, oppure estenderne la platea dei beneficiari” ha detto il presidente. Infine, ha concluso Cirio, “quando sarà tutto finito, promuoveremo il Piemonte con una grande campagna. Stiamo cercando i più bravi comunicatori e su questa campagna siamo pronti a investire 7 milioni di euro”.