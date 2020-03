PIEMONTE – Con la premessa che “mancano chiarimenti su alcune norme”, il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha dato una prima impressione sul Decreto economico Cura Italia varato dal Governo. “Apprezziamo misure importanti, opportune e buone sul sostegno alle famiglie e alla cassa integrazione in deroga per le piccole impresa ma” ha precisato il Governatore “è un decreto timido sul sostengo alle partite Iva. Non è possibile immaginare che con 600 euro si possa compensare il danno di una attività commerciale che ha chiuso, o di un professionista che non ha potuto lavorare a causa degli effetti del coronavirus, non è una misura idonea ma il Governo ci ha detto con chiarezza che ci sarà un secondo decreto economico. Ci auguriamo che sostenga davvero la nostra economia per farla ripartire”.

Inoltre oggi il Governatore del Piemonte ha annunciato che nel bilancio regionale saranno stanziati 15 milioni di euro per misure specifiche per le famiglie, da modulare in modo complementare a quelle stanziate dal Decreto di Palazzo Chigi.