ITALIA – “Si sta sviluppando un dibattito sbagliato in cui si cerca di contrapporre la scienza alla politica“. Lo ha sottolineato il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera Federico Fornaro, intervenuto in merito all’emergenza coronavirus.

“I decisori politici non possono e non devono prescindere dalle indicazioni degli scienziati perché in gioco c’e’ la salute degli italiani. Si potrà ripartire con le attività produttive e commerciali attualmente chiuse solo in condizioni di sicurezza per i lavoratori e per i clienti”.

“I tempi della riapertura dovranno, quindi, essere decisi sulla base dell’evoluzione dei dati dei contagi senza forzature politiche e propagandistiche”.