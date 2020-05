ROMA – Il capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, l’alessandrino Riccardo Molinari e il responsabile nazionale Infrastrutture del Carroccio Edoardo Rixi hanno chiesto ad Autostrade la sospensione dei pedaggi autostradali tra Ovada e Genova Voltri fino alla chiusura dei cantieri “che in questi giorni costringono gli automobilisti a continui cambi di carreggiata per chilometri e chilometri, tra Liguria e Piemonte, con inevitabili code”.

“A ciò si aggiungano i disagi subiti dalle vallate Orba e Stura per le chiusure notturne del casello di Masone, che ha come conseguenza l’invasione del Turchino da parte dei mezzi pesanti, costretti a soste improbabili sulla viabilità ordinaria riducendo a una sola corsia il transito delle auto” hanno proseguito i due esponenti leghisti “Una situazione insostenibile che sta mettendo in ginocchio Comuni come Ovada, Masone, Campoligure, Rossiglione e Mele con la viabilità in tilt e rischi inevitabili sulla sicurezza degli automobilisti. In vista della riapertura tra regioni per il 3 giugno, chiediamo un intervento deciso del ministero dei Trasporti su Autostrade. Il conto dei balletti sulle concessioni tra Pd e 5 Stelle non devono pagarlo i cittadini”.