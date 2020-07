ALESSANDRIA – Cresce la popolarità di Gianfranco Cuttica di Revigliasco. A dirlo è l’indagine fatta da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore sul livello di gradimento dei sindaci di 105 città capoluogo di provincia. Il primo cittadino di Alessandria è al 28esimo posto con il 56,8% di popolarità e un incremento dell’1,1%.

Al primo posto si classifica Antonio Decaro, sindaco di Bari, con un più che lusinghiero 69,4%. Al secondo posto il messinese Cateno De Luca (67,4%) mentre ex aequo in terza posizione Giorgio Gori e Marco Bucci (63,7%), sindaci della Bergamo devastata dal Covid-19 e dalla Genova che si deve ancora riprendere del tutto dopo il crollo del ponte Morandi.

Sondaggio @sole24ore sui #sindaci:

1º posto in Veneto

5º posto in Italia

gradimento +7,3% rispetto al 2015

Grazie ai cittadini, ai dipendenti del @comunevenezia e tutte quelle persone che ci aiutano ad amministrare #Venezia per renderla sempre più pulita, sicura e moderna❤️ pic.twitter.com/vbe29NaGNx

— Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) July 6, 2020