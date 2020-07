ITALIA – Il capogruppo di Liberi e Uguali Federico Fornaro alla Camera dei Deputati ha ribadito di essere favorevole alla proroga dello stato di emergenza per il coronavirus oltre il 31 luglio.

“Se non fossero affetti da un eccesso di provincialismo, molti degli attuali critici del Governo si sarebbero accorti che nel Mondo la pandemia da Covid 19 ha raggiunto in questi giorni i suoi massimi livelli“ ha detto Fornaro “in Italia a fronte di un trend positivo sul fronte ospedaliero, ogni giorno sono individuati nuovi focolai e il Covid 19 è ancora presente sul territorio nazionale. In questo contesto è quindi giusto e opportuno che si valuti una proroga dello stato di emergenza, senza che la questione sia dominata da una sterile propaganda”.

“La proroga dello stato di emergenza, infatti, non significa dare pieni poteri al Presidente del Consiglio e al Governo fuori dalla cornice della Costituzione. Per il bene e la salute degli italiani, quindi, è auspicabile si abbassino i toni fuori e dentro la maggioranza, ci si confronti con i dati e si valuti, con il supporto della scienza, la soluzione migliore per continuare a combattere efficacemente la diffusione del Covid 19″.