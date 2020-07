VALENZA – Manca solo il crisma dell’ufficialità, ma nel centrodestra valenzano i giochi in vista delle prossime elezioni sono fatti. Sarà il segretario cittadino della Lega Maurizio Oddone il candidato sindaco della coalizione, composta dal partito del Carroccio insieme a Forza Italia e Fratelli d’Italia.

“Ci sono buone probabilità, si va verso questa direzione” ha detto, con un pizzico di scaramanzia lo stesso Oddone a Radio Gold, rispetto alla sua candidatura. “Se fosse così sarei molto orgoglioso per la fiducia data”. Per l’ufficialità, comunque, basterà attendere lunedì mattina, quando è già stata convocata una conferenza stampa.

“L’accordo è stato trovato usando il buon senso, con la volontà comune di rilanciare Valenza” ha aggiunto Oddone “i cinque anni di governo della sinistra, per noi non hanno portato ai risultati sperati e promessi in campagna elettorale. Le forze del centrodestra si sono unite per rilanciare la città. Uniti siamo molto forti e, da valenzano, ribadisco la mia voglia e il coraggio per rimettere in moto la nostra città. Valenza è un centro zona importante, in grado di produrre uno dei pil più alto del Piemonte”.

“Volevamo andare uniti come in tutti gli altri centri zona, questo era il mio primo pensiero” ha sottolineato ai nostri microfoni il commissario di Forza Italia Gianluca Colletti “abbiamo fatto accordo con senso di responsabilità. Quando abbiamo percepito la voglia impellente della Lega di esprimere il candidato abbiamo deciso di mettere davanti a tutto il bene della città. Sono soddisfatto perché cinque anni fa Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia erano andati alle elezioni divisi: questa volta, invece, ci presentiamo uniti e con obiettivi chiari”.

“Abbiamo percepito che per la sezione cittadina della Lega il non esprimere il proprio candidato sarebbe stato un ostacolo difficile da superare” ha continuato Colletti “noi siamo un partito di centro, moderato, e nella nostra moderazione abbiamo valutato la miglior soluzione per la città: restare uniti“.

In caso di vittoria di Maurizio Oddone il vice sindaco sarà Luca Rossi, il nome che Forza Italia avrebbe voluto presentare alla guida della coalizione. Rossi acquisirà anche un assessorato di peso. “Rappresenta l’espressione politica migliore. Ha tanta esperienza nel consiglio comunale ma è stato anche consigliere provinciale e regionale, ha una visione a 360 gradi dell’amministrazione pubblica. Oggi Valenza ha grandi problematiche strutturali, a causa di una mancanza di visione negli ultimi 5 anni, è una città che è stata lasciata andare dal punto di vista viabile e del decoro urbano”.