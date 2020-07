ALESSANDRIA – Doppio gazebo della Lega sabato ad Alessandria. Dalle 10 alle 13 in Piazza Garibaldi (angolo Corso Roma) e sabato pomeriggio, dalle 15 alle 20, in piazzetta della Lega, i cittadini potranno incontrare dirigenti, assessori e consiglieri comunali del partito di Matteo Salvini, discutere con loro dei problemi della città, segnalare esigenze e necessità.

Sarà un’occasione per rinnovare o sottoscrivere la tessera del 2020, ma anche per confrontarsi con il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, e con gli amministratori comunali della Lega.

Al Gazebo di Piazza Garibaldi (angolo Corso Roma) sabato mattina è prevista anche la presenza dell’Onorevole Riccardo Molinari, Presidente dei parlamentari della Lega alla Camera e Segretario della Lega in Piemonte.

“La Lega – sottolinea il direttivo cittadino della Lega, dalla sede di via Faà di Bruno – è il partito della gente, del popolo. Questi mesi di distanziamento fisico forzato causato dalla pandemia lo abbiamo vissuto con disagio, certamente più di certi partiti ‘di plastica’ o virtuali, abituati ad esistere soltanto sui social. Per questo, sia pur nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza, ci fa particolarmente piacere tornare in piazza, anche con il caldo, per incontrarci e confrontarci con i cittadini di Alessandria. Li aspettiamo numerosi: per il tesseramento, ma anche e soprattutto per un confronto schietto su quel che è possibile fare nei prossimi due anni di mandato della giunta Cuttica per migliorare la città, e la qualità di vita degli alessandrini”.

Sabato mattina la sede della Lega di Alessandria, in via Faà di Bruno 88, sarà aperta per tesseramenti dalle 9 alle 12.