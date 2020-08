ALESSANDRIA – Proficua riunione questa mattina ad Alessandria tra il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, l’assessore Paolo Borasio con l’assessore regionale alla Protezione Civile Marco Gabusi, arrivato in città per fare il punto di persona sui danni provocati dal maltempo che ha sferzato Alessandria in questo fine settimana.

“Ci ha fatto molto piacere l’immediato interessamento della Regione” ha sottolineato l’assessore all’Ambiente Paolo Borasio “da Palazzo Lascaris è arrivato il massimo sostegno alla nostra richiesta di stato di emergenza. Sarà inoltrata a Roma. Anche secondo la giunta Cirio ci sono tutti i presupposti per questo passo”.

Al momento, sottolineato da Palazzo Rosso, è ancora prematuro formulare una stima economica dei danni.