TORINO – La fuga di 9 dei 76 migranti trasferiti due giorni fa nel centro profughi di Castello d’Annone in provincia di Asti e a pochi chilometri dal confine con l’Alessandrino non ha lasciato indifferente Alberto Cirio e la Giunta regionale. Tanto che il Governatore ha deciso nuovamente di scrivere al Viminale.

“Ho scritto al Ministro degli Interni Lamorgese alla luce della grave situazione venutasi a creare in Piemonte dove, a meno di 24 ore dall’arrivo del nuovo gruppo di migranti inviati dal Governo, si sono già concretizzati, come temuto, episodi di fuga“, spiega Cirio sui social network. “Nove dei 76 migranti tunisini arrivati al Centro profughi di Castello d’Annone sono infatti fuggiti nelle scorse ore, nonostante il servizio di vigilanza h24 attivato dalla Prefettura e Questura di Asti“, aggiunge il Governatore.

“Un fatto reso ancora più grave dalla promessa disattesa da parte del Governo di non procedere con nuovi invii che, come era stato già evidenziato, il Piemonte è nell’impossibilità di accogliere. Ho chiesto al Ministro immediati provvedimenti per porre fine a una situazione d’emergenza che mette profondamente sotto stress l’equilibrio sanitario e di ordine pubblico del territorio, generando grande tensione e senso di insicurezza tra i cittadini piemontesi“, ha concluso il Presidente della Regione Piemonte.