VALENZA – Nuovo appuntamento elettorale a Valenza. La sezione cittadina di Forza Italia ha organizzato l’incontro con l’Eurodeputato Massimiliano Salini, in programma domenica 13 settembre alle 10. Il parlamentare europeo visiterà la città in occasione della manifestazione valenzana “Bunpat” ed infine si soffermerà nella sede elettorale del centrodestra in corso Garibaldi, angolo Piazza Gramsci.

“L’Eurodeputato Massimiliano Salini“ ha commentato il commissario cittadino di Forza Italia Valenza Gianluca Colletti “è un politico esperto e legato al nostro territorio. Il suo ruolo al Parlamento europeo in qualità di membro effettivo della Commissione per il commercio internazionale e per la Commissione per i trasporti ed il turismo, potrà sostenerci per il rilancio della città. Valenza è una città internazionale e deve prepararsi alle prossime sfide post coronavirus; proprio in quest’ottica l’occasione di domenica darà modo alle nostre aziende, artigiani e commercianti di avvicinarsi ad una realtà come quella europea, dalla quale Valenza dovrà esserne senza alcun dubbio protagonista sotto il punto di vista economico, produttivo, culturale e sociale“.