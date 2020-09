PIEMONTE – Dopo l’annuncio dell’impugnazione dell’ordinanza della Regione Piemonte sulla misurazione della temperatura da parte del Governo il leader della Lega, Matteo Salvini, ha difeso la posizione della Giunta Cirio: “L’incapace Azzolina è contro il diritto alla salute degli studenti piemontesi: in sei mesi non è riuscita a trovare professori, aule e banchi per tutti ma è stata velocissima a fare ricorso contro la Regione” ha sottolineato il segretario del Carroccio.