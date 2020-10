VALENZA – A Valenza la campagna elettorale ha riservato un’altra polemica, a pochi giorni dal ballottaggio. Il sindaco Gianluca Barbero ha infatti scritto una lettera ufficiale al presidente del Piemonte Alberto Cirio per evidenziare quello che lo stesso primo cittadino ha definito “il comportamento non istituzionale“ dell’assessore Regionale Luigi Icardi e del presidente dell’ATC Piemonte Sud Paolo Caviglia.

“Mi riferisco” scrive Barbero “alla visita di questo giovedì dell’assessore Luigi Icardi, che, per l’ennesima volta, è giunto in visita a Valenza, credo in veste istituzionale, vista la presenza dell’auto di servizio (come si vede nella foto in basso che lo stesso Barbero ha allegato alla lettera, ndr) e dell’autista della Regione, ma non ha ritenuto di incontrare l’Amministrazione Comunale e neppure il sottoscritto, che rappresenta tutta la cittadinanza, tenendo una conferenza stampa nella sede di un partito politico. Un episodio che non è il solo, di questo genere. Mercoledì, inoltre, il presidente dell’Azienda Territoriale per la Casa Piemonte Sud, Paolo Caviglia da lei nominato, ha ritenuto opportuno recarsi presso le abitazioni da lui gestite per supportare la campagna elettorale di alcuni candidati, come si deduce dai manifesti che allego e dai video pubblicati sul web. Ritengo doveroso, per questioni non di eleganza, ma soprattutto di sostanza, segnalarLe questi comportamenti, riservandomi di procedere con approfondimenti di tipo giuridico conseguenti a tali gesti”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il segretario regionale del Partito Democratico Paolo Furia: “Se quanto contenuto nella lettera rivolta al Presidente Cirio da parte del sindaco di Valenza Barbero fosse confermato, ci troveremmo di fronte ad un comportamento inaccettabile” ha detto Furia “sembra infatti che questa mattina l’Assessore Icardi si sia recato a Valenza per un’iniziativa di campagna elettorale, tenutasi nella sede della Lega. Fin qui niente di male, se non fosse che l’Assessore si sarebbe presentato con l’auto di servizio della Regione. La domanda cui la Giunta Regionale deve ora rispondere è: l’Assessore era andato a Valenza per una visita istituzionale? Nel qual caso non si capisce perché non abbia informato il sindaco; oppure per fare campagna elettorale? Nel qual caso, invece, avrebbe dovuto evitare di spostarsi con i mezzi istituzionali. Si tratta di scorrettezze che non si può lasciar correre. Lasciamo perdere l’abitudine di formulare promesse roboanti sotto elezioni con la speranza di influenzare il voto: su questo confidiamo che i cittadini valenzani non si facciano prendere in giro. Chiediamo però che si faccia chiarezza sulle modalità con cui opera l’Assessore Icardi e sulla possibilità di un utilizzo improprio dei mezzi di servizio, pagati dai cittadini e preposti allo svolgimento di attività istituzionali”.

Non si è fatta attendere la replica dei diretti interessati: “Credo proprio di non aver nulla da giustificare“ ha ribattuto l’assessore Luigi Icardi “se la mia colpa è di aver accettato l’invito ad una conferenza stampa che intendeva fare chiarezza, come ho fatto, sul futuro del presidio sanitario di Valenza. L’incontro era stato organizzato in un bar, dove peraltro era presente anche il sindaco, ma visto il trambusto nel locale, ci è stato chiesto di trasferirci in una sede più tranquilla, lì vicino, dove ho parlato coi giornalisti e risposto alle loro domande. Ero a Valenza proprio per approfondire la stessa questione del presidio sanitario, in vista dell’incontro che avevo in programma poco dopo, nella stessa mattinata, alla direzione generale dell’Asl di Alessandria. Evidentemente, a qualcuno potrà sembrare strano che un assessore regionale affronti i problemi recandosi sul posto e in estrema trasparenza con gli organi di stampa. A me, francamente, sembra un merito”.

“Innanzitutto ringrazio il sindaco Barbero per avermi messo sullo stesso piano rispetto a una figura così importante come l’assessore Icardi” ha sottolineato a Radio Gold il presidente Atc Paolo Caviglia “non voglio certo nascondere la mia vicinanza politica a Maurizio Oddone e il fatto che questi siano giorni di campagna elettorale. Durante la mia visita a Valenza, però, non ho certo fatto campagna elettorale. Non ho detto di votare per lui ma mi sono interessato alle problematiche concrete dei residenti. Proprio Maurizio Oddone, e lo dico senza polemica, è stato l’unico esponente del consiglio comunale di Valenza che mi ha fatto presente queste problematiche. Spesso visito le tante realtà del nostro territorio: ma è solo mia la responsabilità se a Valenza l’ho fatto solo in questi giorni. Sarei potuto andare anche prima ma nelle scorse settimane ho dovuto affrontare un grave problema di salute. Se, come ha scritto, il sindaco Barbero, vorrà fare approfondimenti giuridici sulla vicenda mi saprò difendere, visto che sono avvocato”.