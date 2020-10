PIEMONTE – “Accogliamo con soddisfazione le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte relativamente alla violenta ondata di maltempo che ha colpito il Nord-Ovest. Un week end che ha registrato precipitazioni che non si vedevano da anni: come M5S, ci stringiamo a fianco delle famiglie delle vittime. Tanto in Piemonte quanto in Val d’Aosta, sono tante le aree colpite e ingentissimi i danni, impossibili da quantificare nell’immediato“. Lo hanno affermato i parlamentari M5S di Piemonte e Valle d’Aosta, tra cui Susy Matrisciano.

“Il premier – hanno aggiunto – ha già fatto sapere che verrà avviata subito una ricognizione, per dare nei tempi più brevi tutti i sostegni necessari alle popolazioni interessate. E’ chiaro però che questo disastro ci dà un’altra conferma su tutto ciò per cui il M5S da anni si batte, vale a dire la necessità di investimenti sempre più cospicui nel contrasto al dissesto idrogeologico e nella manutenzione delle infrastrutture che già abbiamo. Da due anni a questa parte grazie ai tanti soldi stanziati il trend è stato perlomeno invertito, ma bisogna fare ancora di più. Tra i progetti relativi al Recovery Fund, è auspicabile che ci sia un grande piano di investimento per la tutela dei nostri territori, bisognosi di interventi in molti casi rimandati da troppi anni”. “Come parlamentari del M5S, siamo pronti a fare la nostra parte per dare ai cittadini colpiti tutti gli aiuti possibili, ma inizieremo a lavorare anche perché si lavori a un grande piano di investimento per la messa in sicurezza del nostro territorio“, hanno concluso.