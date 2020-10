ALESSANDRIA – Sulla proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici di Alessandria Giovanni Barosini di togliere i parcheggi da piazza Vittorio Veneto il Partito Democratico si è detto favorevole, rimarcando però il fatto di aver per primo evidenziato questa necessità ma di essere stato ignorato dalla Giunta.

“Noi siamo d’accordo” hanno sottolineato gli esponenti dem “tanto che non abbiamo mai capito la ragione della scelta della Giunta Cuttica, di cui Barosini fa parte, di togliere piazza Vittorio Veneto dal novero delle vie e piazze da trasformare in area pedonale urbana e Ztl. Proponemmo anche un emendamento al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile per inserirla nuovamente, ma la maggioranza non lo accolse. Hanno cambiato idea? Sarebbe un fatto positivo”.

“Il tema è interessante ma se viene preso seriamente” ha rimarcato Giorgio Abonante, l’autore di quell’emendato al cosiddetto Pums alla fine non accolto. “L’importante è che la Giunta (tutta, non solo un suo membro) si convinca della necessità di ridisegnare gli spazi pubblici anche imparando qualcosa dall’era Covid. Ma visto il ritardo clamoroso con cui sono arrivati sul tema dei dehors per il periodo invernale non sembra che l’abbiano compreso. Insomma, è giusto rivedere il Piano Generale del Traffico Urbano, ma occorre sbrigarsi anche sui regolamenti da cambiare per modellare la città in base alle nuove esigenze che la pandemia Covid ha portato e non solo”.