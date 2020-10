ALESSANDRIA – E’ al via il Progetto PartecipAzione, ovvero workshop e corsi per favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori. In questo ambito il Comune di Alessandria, l’Assessorato alle Politiche Giovanili, in partenariato con i Comuni di Castelletto Monferrato, Castellazzo Bormida, Fubine, Cassine, Quargnento, Castelnuovo Scrivia, Solero, e ANCI Piemonte e in collaborazione con l’Associazione Cultura e Sviluppo, propone un programma di incontri finalizzati a favorire la cittadinanza attiva tra i giovani e l’incontro con le Istituzioni, anche attraverso il coinvolgimento di giovani amministratori e/o di prima nomina.

Il progetto “PartecipAzione” attraverso workshop tematici su “Riqualificazione e rigenerazione urbana” e su “Politiche giovanili e ruolo del cittadino attivo”, e con il corso di formazione su “Beni comuni e cittadinanza digitale” mira a sensibilizzare e avvicinare i cittadini più giovani, accorciando il distacco tra la politica e le istituzioni, affrontando temi che possono accrescere la passione per il bene comune, l’impegno pubblico, l’etica valoriale,migliorando la qualità delle competenze per una definizione condivisa delle politiche locali.

Il progetto, finanziato dalla Regione Piemonte (L. R. 16/95), è rivolto ai giovani da 15 a 29 anni, e prevede iniziative gratuite, in modalità on line e in presenza, nel rispetto delle attuali normative volte al contrasto del contagio da covid.

Laddove non indicato diversamente, le iniziative in presenza avranno luogo presso il Centro Giovani sito all’interno dei Giardini Pittaluga. Le iscrizioni saranno in modalità on line, effettuabili sul sito dell’Associazione Cultura e Sviluppo. Per informazioni è possibile contattare l’Associazione Cultura e Sviluppo: [email protected], tel. 0131 222474.

Di seguito le iniziative, che partiranno a novembre e si svolgeranno fino a maggio 2021

Workshop

GIOVANI E MOBILITÀ

Istituzioni europee e mobilità giovanile raccontate dalla Dott.ssa Giulia Annibaletti.

Venerdì 13 novembre 2020, h 15.00 – 18.00

Lunedì 16 novembre 2020, h 15.00 – 18.00

Venerdì 20 novembre 2020, h 15.00- 17.00, in modalità online

RIGENERAZIONE E RIUSO

Arredi urbani e materiali di recupero a cura della Coop. Semi di Senape: un laboratorio per ragazzi dai 15 ai 17 anni a Remix, primo Centro di Riuso Creativo e di Sostenibilità Ambientale della Provincia

Mercoledì 2 dicembre 2020, h 15.00 – 18.00, presso Centro Remix -Piazza Angelo Campora (Zona Cristo)

POLITICHE E LAVORO

Metodi e strategie per la diffusione di una cultura della ricerca del lavoro attiva con professioniste del settore.

Venerdì 22 e 29 gennaio 2021, h 15.00 – 18.00 presso Museo Campionissimi – Viale dei Campionissimi, 2, Novi Ligure

BOLLENTI SPIRITI

Le Politiche Giovanili: la vivace esperienza pugliese e la sua evoluzione nei progetti futuri raccontati dal Dott. Marco Ranieri

Martedì 16 marzo 2021, h 15.00 – 17.00, in modalità online

GIOVANI TRA IDEE E PROGETTI

Gruppi di lavoro, soft skills e sviluppo di progettualità territoriali: alcuni momenti di incontro creativo tra giovani e Associazione Cultura e Sviluppo.

Venerdì 19 marzo 2021, h 15.00 . 18.00

Venerdì 26 marzo 2021, h 15.00 – 17.30

RIGENERAZIONE URBANA

Street art e design, “urbanistica tattica”,elaborazioni digitali: questi solo alcuni dei contenuti che verranno affrontati con l’Arch.Luca Zanon.

Martedì 13 e 20 aprile 2021, h 14.30 – 18.30

Corsi di Formazione

Beni Comuni e Cittadinanza digitale

3 moduli da febbraio a maggio 2021

LA CURA DEI BENI COMUNI

I beni ambientali come beni comuni: un diverso approccio ai beni pubblici.

Educazione alla condivisione, co-progettazione e co-gestione con la Dott.ssa Daniela Ciaffi, il Prof. Fabio Giglioni e il Prof. Pasquale Bonasora

Lunedì 8 febbraio 2021, h 14.30- 18.30

Lunedì 22 febbraio 2021, h 14.30 -18.30

Giovedì 15 aprile 2021, h 14.30 – 18.30, in modalità online

Giovedì 20 maggio 2021, h 14.30 -18.30, in modalità online

Giovedì 27 maggio 2021, h 14.30 – 18.30

CITTADINANZA DIGITALE

Il digitale a favore della progettazione di interventi efficaci nella dimensione pubblica. Interviene il Dott. Michele Marangi investe di media-educator.

Lunedì 15 febbraio 2021, h 15.00 – 18.00

Lunedì 1 marzo 2021, h 16.00 – 18.00, in modalità online

Lunedì 22 marzo 2021, h 16.00 – 18.00, in modalità online

Lunedì 19 aprile 2021, h 16.00 – 18.00, in modalità online

Lunedì 19 maggio 2021, h 15.00 – 18.00

IPER-CONNESSI – GIOVANI E DIGITALE

Digitale come spazio oppressivo, digitale come spazio emancipante.

In tempi di futuri incerti, tensioni multiculturali,cambiamenti climatici e pandemie: quali insegnamenti ci possono portare le culture giovanili? Se ne discute con il Dott. Davide Fant

Martedì 2 e 9 marzo 2021, h 14.30 – 18.30