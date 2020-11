ITALIA – A margine della conferenza dei capigruppo alla Camera dei Deputati l’Onorevole Riccardo Molinari ha rimarcato la sua contrarietà alla modifica dei decreti Salvini, sollecitata dalla maggioranza, definita “irresponsabile” dall’esponente della Lega.

“Inserire al primo punto della settimana del 23 novembre prossimo alla Camera le modifiche dei decreti Salvini significa ingolfare i lavori parlamentari. In quella settimana l’aula dovrebbe votare anche il nuovo scostamento di bilancio e il decreto Covid sullo stato di emergenza. L’esecutivo ritiri il decreto Sicurezza. Non c’è nessuna urgenza né necessità di dare priorità a questo provvedimento. Lo stesso ministro Lamorgese sostiene che l’emergenza immigrazione non esiste. Priorità in Parlamento ai temi economici, visto che peraltro la legge di bilancio non è ancora stata presentata dal governo. Altrimenti questa decisione assume i contorni di una provocazione che impedisce il dialogo in un momento così drammatico per il Paese”.