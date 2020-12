PIEMONTE – Questo mercoledì il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha presentato alla Prima e la Terza Commissione del Consiglio Regionale la proposta di legge al Parlamento per l’introduzione di una webtax. “Chiediamo di modificare l’aliquota per le grandi piattaforme di commercio digitale, innalzandola dal 3 al 15%, con un ulteriore aumento al 30% nei periodi di emergenza come quelli che stiamo vivendo” ha sottolineato il Governatore “da un lato pensiamo a un canale aggiuntivo attraverso cui reperire risorse da vincolare al sostegno del commercio di prossimità. Dall’altro interveniamo per evitare la distorsione del mercato dovuta alle misure restrittive. C’è una sperequazione evidente nell’imposizione fiscale tra commercio digitale e quello con sede fisica. Non vuole essere un’azione contro qualcuno, ma non dobbiamo commettere l’errore di non dare voce a centinaia di partite iva che, messe assieme, hanno migliaia di addetti proprio come le grandi realtà”.