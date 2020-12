ACQUI TERME – Ad Acqui Terme l’amministrazione ha stabilito l’abbattimento delle rette del 20% per le famiglie con minori che frequentano l’asilo nido comunale “Il Giardino di Peter Pan”. Vista la riduzione di orario, la giunta Lucchini ha deciso di erogare un supporto economico per i frequentanti del servizio per i mesi da settembre 2020 a giugno 2021.

La somma complessiva da rimborsare agli aventi diritto ammonta a 5.500 euro. Per ottenere il rimborso non occorre presentare alcuna domanda, in quanto il contributo verrà erogato nel corrente anno scolastico in base all’effettiva frequenza del minore.

«Questa riduzione è una scelta che abbiamo voluto compiere in un momento così delicato” ha detto il sindaco Lorenzo Lucchini “vogliamo andare incontro alle necessità delle famiglie mantenendo al centro delle nostre politiche l’interesse per i cittadini più piccoli e il diritto all’educazione. La scuola resta una priorità per quest’amministrazione: il Comune è presente, e vicino alle famiglie».