PIEMONTE – Nel suo messaggio di auguri per il 2021 appena iniziato il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha ripercorso e commentato gli ultimi complicati mesi affrontati, a causa dell’emergenza covid: “Questo 2021 permette di lasciarci alle spalle il 2020, un anno terribile, complicato, che ha fatto venir meno tante certezze: i valori relazionali, lo stare vicino alle persone care, la libertà personale, il posto di lavoro. Il covid ha stravolto le vite di ciascuno di noi. Dal 21 febbraio sono iniziati giorni di battaglia che non sono finiti e che ci hanno visti tutti quanti impegnati per far fronte a ciò che prima immaginavamo potessero esistere solo nei film di fantascienza e che, invece, si è dimostrato un pericolo reale che ha cambiato la vita di ciascuno di noi”.