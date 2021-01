ITALIA – “E’ da irresponsabili, nel momento più buio e drammatico della storia della Repubblica, gettare il Paese in una crisi di governo, mentre i morti per Covid-19 raggiungono quota 80 mila e la campagna vaccinale è all’inizio”. Lo ha sottolineato la Senatrice del Movimento 5 Stelle Susy Matrisciano, rispetto alla crisi di governo ormai in atto. “L’Italia non lo merita. Non lo meritano le Istituzioni, non lo meritano i cittadini, le imprese, i lavoratori, ma soprattutto i giovani”.

“Sono mesi che Giuseppe Conte e tutti i ministri del MoVimento 5 Stelle lavorano sodo e senza sosta per la ricostruzione di un Paese” ha sottolineato la presidente della Commissione Lavoro di Palazzo Madama “piegato da una crisi economica e sanitaria senza precedenti. Non è con mosse da cavallo ‘impazzito’, che si difende la democrazia, soprattutto in piena pandemia. Così si getta solo il Paese nel caos col rischio di acuire le tensioni sociali. Andiamo avanti con Giuseppe Conte, che, dopo decenni di nani e ballerine, ha restituito dignità non solo alla politica in Italia, ma soprattutto credibilità al nostro Paese nel panorama internazionale” conclude Matrisciano.