Fornaro: “su chiusure e aperture la scienza deve essere ascoltata sempre”

ROMA – “La scienza deve essere ascoltata sempre, sia quando consiglia maggiori restrizioni sia quando indica un miglioramento della situazione e quindi consente riaperture”. Il Capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro, è intervento in merito ai termini delle scelte del Governo sulle aperture e chiusure legate all’emergenza coronavirus. “Sono 21 i parametri scientifici che guidano le scelte sulle chiusure e le riaperture in relazione ai differenti colori delle regioni” ha ricordato Fornaro. “Come è giusto l’ultima parola sulle misure da adottare spetta ai decisori politici, ma dopo che si è ascoltato gli scienziati e non il responsabile della propaganda del proprio partito. Al primo posto dell’impegno del governo deve rimanere la tutela della salute e non l’andamento, magari negativo per qualcuno, dei sondaggi”.