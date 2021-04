TORINO – “Immaginare che le isole della Sardegna o della Sicilia abbiano qualcosa turisticamente in più di altre isole d’Italia o di una città d’arte come Torino o delle Langhe o dei nostri laghi è un’assurdità“. A dirlo è stato Alberto Cirio, il presidente della Regione Piemonte, parlando del mondo del turismo si spera sempre più prossimo all’apertura con l’arrivo dell’estate. In particolare il Governatore ha sottolineato come non sia né giusto né tantomeno edificante per un Paese che ha l’obiettivo di uscire unito dalla pandemia una suddivisioni in zone Covid free e zone Covid. “In Italia non ci sono località turistiche di serie A o serie B, non ci sono regioni che vivono di turismo mentre altre no. Il turismo è una leva dell’economia pet tutta l’Italia quindi ci sia parità di trattamento per tutti. Se vogliamo le Zone Covid free siano estese a tutto il Paese, non solo per qualcuno“, ha aggiunto Cirio.