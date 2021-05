Richiami vaccini, Cirio: “Piemonte tra le prime quattro regioni d’Italia, siamo molto performanti”

PIEMONTE – In occasione della presentazione dell’Open d’Italia Femminile, in programma al Golf Club Margara dal 28 al 30 maggio, il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha anche commentato la campagna vaccinale nella nostra regione. “Le vaccinazioni stanno andando molto bene, siamo molto performanti. Il Piemonte è tra le prime quattro regioni italiane per persone che hanno fatto il richiamo. Questo è un motivo di orgoglio, possiamo lavorare per ripartire senza poterci fermare“ ha detto il Governatore.