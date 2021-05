Coesione territoriale bacino del Tanaro: sindaco Cuttica vuole accelerare i tempi

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Nuovo importante passo avanti del progetto di Coesione Territoriale Bacino del Tanaro, dopo la firma del protocollo di intesa avvenuta lo scorso marzo. La Regione Piemonte ha infatti convocato il secondo incontro del Tavolo tecnico alla presenza del Comune Alessandria, capofila del progetto, e dei referenti dei Comuni in partenariato e ha certificato la bontà del progetto, oltre alla replicabilità dell’esperienza in altri territori. Palazzo Lascaris ha anche ipotizzato una cabina di regia regionale, per indirizzare le coesioni nascenti, a seguire l’esempio del Bacino del Tanaro.

Il Comune di Alessandria si è detto disponibile a svolgere un ruolo di guida e di supporto anche alle altre Coesioni. Inoltre il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, in vista della imminente erogazione dei fondi del Recovery Plan, ha chiesto un’accelerazione delle procedure necessarie a far sì che il documento di Strategia d’Area, già valutato positivamente dai dirigenti regionali, sia portato quanto prima all’attenzione della Conferenza Stato Regioni per dare avvio alla fase esecutiva.

La Regione Piemonte, avendo promosso per prima in Italia l’esperienza delle Coesioni territoriali, sulla scia del progetto pilota Bacino del Tanaro e sulla scia dei costituendi altri territori di coesione, nello spirito di una leale collaborazione tra enti, può proporre questo modello di sviluppo innovativo a livello nazionale.