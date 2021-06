Prende forma il Museo Orafo di Valenza: incontro con l’assessore regionale Poggio

VALENZA – Un Museo Orafo incentrato sul saper fare, in linea con la candidatura di Valenza a ‘Città Creativa dell’Unesco’, un’infrastruttura che si incardina nel tessuto produttivo valenzano. Questa è l’obiettivo di Museo Orafo che Luca Dal Pozzolo, consulente per l’amministrazione comunale di Valenza (nonché Presidente della Fondazione Fitzcarraldo e direttore dell’Osservatorio Culturale del Piemonte) ha delineato all’Assessore Regionale alla Cultura Vittoria Poggio, in un incontro che si è svolto a Palazzo Pellizzari, alla presenza del Sindaco Maurizio Oddone, del Vice Sindaco, Luca Rossi e dell’Assessore ai Beni Culturali, Alessia Zaio. L’incontro di Palazzo Pellizzari è stato propedeutico all’avvio del percorso verso un Museo Orafo.