Morte Guglielmo Epifani, Fornaro (LeU): “Grande perdita per la sinistra e il sindacato”

ITALIA – Il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro, ha commentato così la scomparsa dell’ex segretario della Cgil ed ex segretario del Partito Democratico, Guglielmo Epifani, mancato oggi a Roma a 71 anni. “Una grande perdita non solo per il gruppo di Liberi e Uguali ma per la sinistra, il sindacato e per tutta la politica italiana. Una vita intera di impegno sindacale e politico al servizio della buona causa delle ragioni del mondo del lavoro. Ci mancherà” ha detto Fornaro “mancheranno a tutti la sua intelligenza, il suo equilibrio, il suo continuo richiamo ai valori fondanti della giustizia sociale. Ci stringiamo alla moglie e alla famiglia, nel ricordo di un grande protagonista della nostra storia. Guglielmo è sempre stato da una parte sola: dalla parte dell’emancipazione e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Ciao Guglielmo ci mancherai, è stato un grande privilegio percorrere un tratto della vita a fianco a te”.