Irccs, Ravetti (Pd): “Soddisfatto per apertura assessore Icardi, ora si proceda senza indugi”

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Il consigliere regionale del Partito Democratico Domenico Ravetti ha commentato così le ultime dichiarazioni dell’assessore Icardi sull’Irccs: “Ho letto la dichiarazione dell’Assessore alla sanità Luigi Icardi sull’intenzione di predisporre un piano della Ricerca sanitaria per incrementare la capacità di condurre attività di ricerca da parte del Servizio sanitario regionale e ritengo molto importante che riconosca l’importanza del percorso della ricerca avviato in provincia di Alessandria che integra Azienda Ospedaliera e Asl Alessandria, confermando che rappresenta “un unicuum in Piemonte e una best practice di riferimento per la struttura organizzativa”. Sono, inoltre, contento del fatto che Icardi concordi con me sul fatto che possa utile predisporre un documento complessivo per delineare a livello regionale la governance della ricerca con principi generali condivisi e modalità operative efficienti“.

“Ribadisco ancora una volta – prosegue Ravetti – che la programmazione regionale è un obbligo che viene prima di ogni desiderio localistico e ritengo che sia arrivato il momento per affrontare i contenuti di un piano strategico nelle opportune sedi istituzionali della Commissione consiliare prima e dell’Aula poi. Il Piano regionale sulla ricerca sanitaria e biomedica deve essere costruito con il confronto e con l’apporto di tutti. Quindi, si proceda in tempi stretti a discutere condividere e approvare il documento. Anche questo fa parte della ripartenza del Piemonte”.