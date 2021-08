“La Lega preferisce Torino per l’Eurovision Song Contest”

ALESSANDRIA –L’Eurovision Song Contest non ha chance ad Alessandria. Lo riporta il consigliere regionale Pd, Domenico Ravetti. Il politico alessandrino ha infatti riferito che il Gruppo della Lega del Consiglio regionale del Piemonte ha votato un documento in Aula per sostenere la candidatura di Torino come sede dell’evento musicale.

Quando Ravetti ha fatto notare che “anche la città di Alessandria, tramite il sindaco e la Giunta, ha presentato la sua candidatura” la Lega piemontese avrebbe opposto che “il capoluogo alessandrino non ha i requisiti specificati nel regolamento”. “Punto e a capo – ha concluso il rappresentante del Pd che sul documento si è astenuto.