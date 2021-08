Valenza ricorda gli italiani di Marcinelle, Oddone: “Ogni anno ancora troppi muoiono sul lavoro”

VALENZA – L’8 agosto si celebra la Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Una data che non cade a caso, ma che combacia con la tragedia di Marcinelle, in Belgio, dell’8 agosto 1956 quando morirono quasi 300 minatori, soprattutto italiani. In questa giornata il sindaco di Valenza, Maurizio Oddone, ha voluto ricordare quella tragica giornata.

“La celebrazione dell’8 agosto non può che far ritornare alla memoria quel che accadde l’8 agosto a Marcinelle in Belgio. Ma non può neanche fare dimenticare tutti coloro che perdono ogni anno, e sono tanti, in Italia la vita in infortuni mortali dovuti a causa di lavoro“, ha spiegato il primo cittadino della città dell’oro. Per poi aggiungere: “Le cronache ripetono spesso un triste rituale che non sembra avere fine. Eppure il diritto ad un lavoro che garantisca un’esistenza libera e dignitosa per se e per la famiglia è espressamente previsto dalla Carta Costituzionale ed il diritto del lavoratore a lavorare in condizioni di sicurezza e salute è previsto sin dal Codice Civile del 1942“.

Maurizio Oddone, inoltre, sostiene che “per salvaguardare questi diritti e fare si che le morti dovute ad infortuni sul lavoro non siano inutili, occorre pertanto che la normativa sia chiara, efficace, calata nella realtà e non detti alle imprese obblighi spesso formali ma sostanziali e che vi siano controlli e sanzioni adeguati al caso. Questo sarebbe il modo migliore per onorare che non c’è più“.