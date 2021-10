Maltempo in provincia: il Piemonte chiede lo stato di emergenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Lo aveva già annunciato ieri ai nostri microfoni l’assessore regionale Gabusi. Ora è ufficiale. Il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha trasmesso a Roma la richiesta dello stato di emergenza per il territorio alessandrino colpito dal maltempo del 3-4 ottobre. Ecco il documento completo. Nel frattempo proseguono intanto le ricognizioni per verificare la presenza di eventuali altri danni in altre province del Piemonte.

Il Presidente e l’Assessore ai Trasporti infrastrutture, opere pubbliche e Protezione Civile, che nei giorni scorsi ha effettuato vari sopralluoghi per monitorare la situazione e il suo evolversi, sono in costante contatto con il Capo dipartimento nazionale della Protezione Civile che ha assicurato la massima attenzione, in particolare per quanto accaduto nella zona dell’Ovadese e dell’Acquese.