Cirio su riapertura cultura, spettacolo, arte e cinema: scelta giusta

PIEMONTE – “Credo sia stata scelta molto giusta perché l‘Italia deve ripartire“. Così, a RaiNews, il presidente del Piemonte Alberto Cirio commenta la riapertura di discoteche e teatri. “È stato un passaggio ragionato non avventato – aggiunge – il Governo ha registrato una buona situazione sotto il profilo scientifico e ha deciso di riaprire e lo ha fatto, peraltro, dopo due incontri che abbiamo avuto ieri con la Conferenza delle Regioni in cui abbiamo segnalato la necessità di prendere atto del parere del Cts da una parte ma dall’altra parte dare un segnale di maggior speranza“.

“Da lunedì ripartirà tutta la cultura, lo spettacolo, l’arte, il cinema“, ha detto ancora Cirio evidenziando che “ci sono decine di migliaia di persone che lavorano in questo mondo che sono fermi e per i quali non c’era un futuro. Da oggi possiamo dire anche a loro che potranno ripartire“.