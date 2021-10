5 stelle contro il polo logistico “mangia terrreno”: avviata petizione online. Trussi: “Noi dobbiamo andare avanti”

ALESSANDRIA – Il cemento non può divorare altro terreno e per questo il Movimento 5 stelle ha deciso di coinvolgere i cittadini avviando una petizione che impedisca consumo di suolo per creare il polo logistico vicino a Panorama, alle spalle di via San Giovanni Bosco ad Alessandria.

Il gruppo politico, attraverso un atto formale ha informato la Direzione Ambiente, energia e territorio, l’ufficio Copianificazione urbanistica area sud-est, il dirigente del settore Territorio e paesaggio e l’assessore all’Urbanistica della Regione Piemonte delle due varianti parziali in discussione e in fase di approvazione i primi giorni di novembre per avere un parere sulla procedura ma nel frattempo. Il Movimento 5 stelle condanna la decisione di perdere una imponente area agricola “per creare un enorme polo logistico che darebbe lavoro principalmente a trasportatori stranieri distruggendo irrimediabilmente un’area attualmente verde che sarebbe dovuta essere dedicata a servizi“.

“Potremo discutere all’infinito per non decidere mai” aveva sottolineato il vicesindaco Franco Trussi nell’ultima commissione Sviluppo del Territorio “i cittadini ci votano se facciamo le cose. In un momento di grandissima difficoltà locale trovare qualcuno che voglia investire sul territorio è incredibile, Alessandria 2000 era un miraggio, siamo nel 2021 e non l’abbiamo ancora finita, 50 anni dopo siamo ancora qui a discutere. Vorrei una città viva e dire ai cittadini che stiamo facendo qualcosa. La petizione dei 5 Stelle? Noi dobbiamo andare avanti. Chi fa politica tira acqua al proprio mulino, sostengono cose non vere, la verità è un’altra – ha concluso Trussi”.