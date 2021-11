Piemonte: sì all’ordine del giorno che tuteli sindaci e amministratori nel loro ruolo

PIEMONTE – Sostenere tutte le modifiche legislative che siano finalizzate a tutelare i sindaci e gli amministratori locali nello svolgimento del loro delicato e fondamentale ruolo. È quanto chiede alla giunta del Piemonte un ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio regionale in cui si sollecita un intervento normativo per ridefinire e delimitare le responsabilità degli amministratori locali.

“Sono ormai numerose vicende giudiziarie che hanno coinvolto i sindaci, divenuti capri espiatori per ogni cosa, con costi umani anche molto pesanti e indelebili, carriere distrutte e persone perbene messe alla gogna per anni – spiega Alberto Avetta tra i firmatari dell’odg – è urgente rimettere mano al complesso di norme che regolano la funzione di amministratore locale a cominciare dal Tuel-Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti locali, ridefinendo in modo più dettagliato e delimitando i doveri e le responsabilità degli amministratori locali in un quadro di regole certe, chiare ed omogenee“.

“Questo – aggiunge Avetta – se si vuole evitare di delegittimare ulteriormente la figura del sindaco, con sempre maggiore difficoltà a trovare persone che accettino i rischi che comporta il mettersi al servizio della propria comunità“.