ALESSANDRIA – Lo straripamento del Rio Lovassina rappresenta, per il sobborgo alessandrino di Spinetta Marengo, un vero e proprio incubo ricorrente. Per gli abitanti è sempre allerta ogni volta che piove un po’ di più.

“L’atavico e drammatico problema” potrebbe presto diventare solo un brutto ricordo. Come riportato dal Presidente dei Deputati della Lega, l’on. Riccardo Molinari, il Ministero della Transizione Ecologica ha stanziato oltre 26 milioni di euro per 8 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico in Piemonte.

Tra i vari progetti, quello del Rio Lovassina “fa la parte del leone, e ottiene un maxi finanziamento di 15 milioni e 300 mila euro, che renderà possibile la definitiva messa in sicurezza del corso d’acqua, che attraversa i comuni di Bosco Marengo, Frugarolo e Alessandria, con particolare riferimento all’area di Spinetta Marengo, prima di confluire nella Bormida“.

Per Alessandria “si tratta di un risultato importantissimo, frutto di anni di impegno, e di un fondamentale lavoro di squadra tra il sindaco Cuttica e i gruppi regionali e parlamentari della Lega – scrive ancora Molinari – Un obiettivo al quale lavoriamo dal 2017, e che rappresenta davvero un motivo di orgoglio: bravo sindaco, per averci creduto e avere stimolato una soluzione definitiva”.

“Per decenni – aggiunge Molinari – gli abitanti di Spinetta Marengo, ad ogni ondata di maltempo, si sono trovati a fare i conti con l’emergenza Lovassina. Strade e cantine allagate, molte abitazioni inagibili al pianterreno, danneggiate da acqua melmosa e detriti. Una vera tragedia che abbiamo visto andare in scena troppe volte, e che ora, grazie alla determinazione della giunta Cuttica, che ha presentato un progetto serio e risolutivo, verrà scongiurata una volta per tutte”.

Il sindaco di Alessandria, ricorda infine Molinari, “nel 2019 sostenne infatti con forza il progetto per la realizzazione del bypass che permetterà di sgravare la pressione dell’acqua in eccesso nella parte tombata del rio che scorre sotto il sobborgo alessandrino, deviandola nei reticoli minori, e risolvendo di fatto il problema degli allagamenti in centro al paese. Ora, grazie alle risorse messe a disposizione dal Ministero della Transizione Ecologica, tutto questo diventerà realtà“.