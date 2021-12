Europa Verde: Giulia Bovone e Raoul Oliva nuovi portavoce provinciali

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Questo sabato al circolo ARCI La Baracca di Cantalupo si è svolta l’Assemblea Provinciale degli iscritti con l’elezione dei due portavoce di Europa Verde-Verdi della Provincia di Alessandria: Giulia Bovone e Raoul Oliva. L’Assemblea, molto partecipata e con coinvolgenti dibattiti, ha unito gli iscritti, mettendo al centro le istanze ecologiste, europeiste, e di solidarietà che sono le caratteristiche principali del partito ambientalista, declinandole nelle tematiche del lavoro, della sanità e dello sviluppo della Provincia di Alessandria.

Presente all’assemblea Provinciale il Co-portavoce Regionale di Europa Verde-Verdi del Piemonte, Mauro Trombin (che è anche il co-Portavoce Provinciale uscente) che ha voluto sottolineare: “i due portavoce eletti sono un punto d’unione con la precedente gestione rappresentando la naturale conseguenza del lavoro svolto in quasi due anni trascorsi come portavoce, contrassegnati anche e soprattutto dall’emergenza sanitaria Covid, che hanno portato Europa Verde-Verdi a mettere solide radici nella realtà politica alessandrina”.

“Sono convinto di avere fatto la scelta giusta” spiega Raoul Oliva, uno dei due co-portavoce eletti “nel presentare una mozione che punta molto sulla collaborazione, interna ed esterna al partito; è necessario un intervento forte, deciso e partecipativo per salvaguardare la natura e l’ambiente garantendo un futuro ai nostri figli. Il contatto con le persone e l’ascolto dei cittadini saranno i fili conduttori del nostro mandato mettendo in primo piano, oltre a tutti i temi ambientalisti che sono il nostro caposaldo, la giustizia sociale ed il lavoro”.

“La grande partecipazione alla giornata di oggi è un chiaro sintomo della convalida del buon lavoro iniziato a febbraio 2019, con la fondazione della Federazione della Provincia di Alessandria” ha detto Giulia Bovone, co-portavoce eletta al secondo mandato. “Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno dato fiducia alla nostra mozione, per permetterci di continuare a costruire proposte e di avvicinarci compatti all’importante traguardo delle elezioni comunali 2022″.

I punti principali della mozione presentata, ai quali saranno associati tavoli tematici specifici, sono i seguenti:

Lavoro:

– Creare uno sportello per le aziende che fornisca formazione e supporto per sviluppi “green” all’interno del posto di lavoro.

– Consolidare la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per ridurre la mortalità sul lavoro.

– Incentivare le aziende (anche con sgravi fiscali ed incentivi economici) a un più attento consumo di energia e gestione dei rifiuti prodotti.

-Incentivi alle imprese che producono in maniera sostenibile e incentivi destinati alle assunzioni per le aziende che investono nel settore dell’economia circolare, del recupero della materiale, del riciclo dei rifiuti, dell’energia rinnovabili con processi innovativi.

– Corsi di formazione per lo sviluppo di settori specifici nell’ambito dell’economia verde, anche in collaborazione con università ed enti professionali specifici, destinati ad inoccupati, risultanti in tirocini annuali retribuiti e finalizzati all’assunzione nelle aziende.

– Istituire dei programmi per l’inclusione dei lavoratori disabili, nel rispetto delle persone e delle loro necessità.

Ambiente

– Risparmio energetico ed energia pulita, analisi sistematica dei consumi energetici degli edifici pubblici, interventi di riqualificazione energetica, migliore efficienza della rete di illuminazione.

– Gestione dei rifiuti, con diverse tipologie di meccanismi di conferimento, gestione del problema dell’abbandono dei rifiuti, sistema del “vuoto a rendere”, sistema di raccolta presso gli stessi commercianti, sistema di sconti sulla TARI, tavoli di concertazione con categorie produttive, associazioni di tutela dell’ambiente, università ed enti pubblici.?

– Mobilità sostenibile, promozione di viabilità pubblica, collegamenti sulle tratte principali di collegamento con i parcheggi da realizzare all’estero della città, progetto modulare di mobilità integrato, revisione di orari e frequenze delle corse, rapporto sinergico e collaborativo fra il capoluogo ed i centri minori della provincia, Piano Regolatore per la valorizzare la mobilità dolce ed eliminare il consumo di suolo.

Rigenerazione Urbana e Sicurezza

-Fermare il consumo di suolo, limitare il numero di case sfitte e controllare gli affitti in nero.

– Intervenire sull’arredo urbano per migliorare esteticamente l’ambiente cittadino, rispettando la necessità di abbattere le temperature e limitare gli agenti inquinanti.

– Realizzare un censimento degli stabili di proprietà comunale non utilizzati per la realizzazione di un piano di riutilizzo degli spazi.

– Modulare il rapporto con il verde e gli animali, sensibilizzazione su temi ambientali dei più piccoli, lotta biologica contro zanzara tigre e cimice asiatica, piano di manutenzione che eviti incidenti in caso di maltempo.

Inclusione e Giustizia Sociale

– Promuovere percorsi formativi e culturali, raggiungendo attraverso lo scambio rispettoso di culture e vissuti, e l’apprendimento della lingua italiana fondamentale per un reale inserimento nella comunità, la massima integrazione, su solide basi di convivenza civile.

– Promuovere, sul piano locale, politiche che sappiano rispondere ai bisogni delle persone LGBTQ, tra cui il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali, contribuendo a creare un clima sociale di rispetto e di confronto libero da pregiudizi, per la costruzione di una compiuta cittadinanza.

– Promuovere formazione contro le discriminazioni di genere, per creare nei futuri adulti una solida base per relazioni corrette e consapevoli, con l’obiettivo di far diminuire le violenze.

Salute, Alimentazione e Benessere

” Il diritto alla salute è un diritto sociale fondamentale. Un intervento importante sulle scelte ambientali può migliorare la qualità della vita. Salvaguardia della qualità dell’aria che respiriamo, dell’acqua che beviamo e del cibo che mangiamo.

” Istituzione di servizi navette per collegare i sobborghi con gli ospedali, in modo da dare la possibilità alla popolazione anziana di recarsi in autonomia presso i presidi ospedalieri.

” Valorizzazione dei prodotti del territorio (Km 0) presso le mense delle scuole

Istruzione e Cultura

– Incentivare la socializzazione, aprendo gli edifici scolastici al territorio e a tutte le esperienze esterne di volontariato, con la semplificazione delle pratiche per il loro utilizzo per attività extra scolastiche e l’alleggerimento delle difficoltà burocratiche attualmente in atto; facendo entrare il territorio dentro la scuola, per educare gli studenti alla collaborazione responsabile nella cura delle strutture urbane.

– Garantire una comunicazione efficace tra università e territori.

Turismo e Sport

– Lo sport sia alla portata di tutti ed un momento di inclusione sociale per tutte le età e le abilità, politica della gestione degli impianti da parte delle società sportive del territorio, creazione di itinerari storici e tematici per i visitatori con gli studenti 18/19 anni come guide per i fine settimana, iscrizione di Alessandria tra le città napoleoniche europee, programma turistico su scala europea che ruoti intorno alla Battaglia di Marengo, aggiunta della voce “turismo” al piano di sviluppo per la provincia di Alessandria.