Covid, Ravetti (Pd): “Si valutino dei limiti alle libertà dei no vax”

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Il consigliere regionale del Partito Democratico, Domenico Ravetti, ha fatto il punto sull’emergenza covid, alla luce dell’ultima impennata dei contagi. Ravetti ha auspicato un “cambiamento” sui “vaccini, sulla gestione degli isolamenti, sui tamponi e sul tracciamento dei contatti”. “Le code all’ingresso delle farmacie non sono altro che la fotografia di una situazione che va cambiata. Questo è il tempo della verità e delle scelte conseguenti che incidano in positivo almeno sul breve periodo”.

“Il mio non è uno stato di accusa” ha precisato l’esponente del Pd “ma un invito a riflettere anche alla luce delle recenti evidenze scientifiche sulla diffusione delle varianti del virus, ed è incentrato su tre questioni che ritengo determinanti. Credo sia giunto il momento di valutare specifici limiti alle libertà dei no vax. Al contempo mi pare necessario introdurre una maggiore innovazione nel processo di inserimento dei dati sui sistemi informatici che gestiscono le “quarantene” per evitare ad esempio il blocco delle prenotazioni già accaduto in questi giorni ai medici di medicina generale. A questa innovazione va affiancato un modello pubblico/privato più veloce ed efficace nella elaborazione dei test molecolari. Inoltre, in attesa del rientro a scuola, sarebbe bene programmare subito regole differenti per non costringere gli studenti a rivivere ripetuti periodi di didattica a distanza”.