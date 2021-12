Covid, Antinucci (Pd): “Alessandria prima per contagi, ricoveri e decessi. Le istituzioni spieghino”

ALESSANDRIA – “Dubito che si tratti di sfortuna, vorremmo capire”. Il segretario del Partito Democratico di Alessandria, Rapisardo Antinucci, ha sollecitato le istituzioni rispetto all’emergenza covid: “Alessandria è sempre ai vertici in regione per contagi, ricoveri e decessi, in tutte e quattro le ondate. C’è qualcuno, sindaco, presidente di provincia, assessore regionale alla sanità, presidente della regione Piemonte, che può dare una qualche spiegazione a tale infausto primato?”