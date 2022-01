Fondi Pnrr per le case popolari: la soddisfazione dell’assessore regionale Marco Protopapa

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – L’assessore regionale Marco Protopapa ha commentato con soddisfazione il finanziamento di circa 12.5 milioni di euro ricevuto dalla provincia di Alessandria per la riqualificazione dell’edilizia residenziale popolare.

“Verranno riqualificati più di 250 alloggi nell’alessandrino rendendoli più confortevoli e adatti alle necessità degli assegnatari, con interventi di efficientamento energetico, quali miglioramento delle canne fumarie, degli infissi e la riqualificazione dell’impiantistica secondo più moderne e meno impattanti tecnologie. Tra questi troviamo anche due progetti approvati ad Acqui Terme e relativi agli immobili di proprietà comunale in via Santa Caterina ed in via Maggiorino Ferraris. Un ringraziamento, da parte del nostro territorio per la preziosa segnalazione riguardo al programma “Sicuro, verde e sociale”, all’Assessore Regionale al Welfare, con delega alla Casa, Chiara Caucino per l’impegno svolto” ha detto Marco Protopapa.