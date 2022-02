Lega Piemonte: “Grazie a noi il settore fieristico riparte a pieno regime”

PIEMONTE – La Lega Piemonte ha commentato con soddisfazione l’importante risultato del lavoro parlamentare del partito del Carroccio sull’ultimo decreto covid del Governo: grazie alla Lega, infatti, è stata inserita la possibilità per i compratori internazionali extra europei non vaccinati Ema di entrare in Italia, in condizioni di sicurezza, superando il divieto in vigore fino ad oggi.

Il settore fieristico italiano potrà quindi tornare ad accogliere buyer di tutto il mondo, in un momento in cui più che mai è necessario sostenere un comparto strategico della nostra economia.

«Questa è la dimostrazione di come si possa vivere e lavorare in sicurezza senza inutili e dannose limitazioni – ha concluso l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio – Tornare alla normalità, potrà dare la possibilità agli operatori fieristici di poter programmare le proprie attività e rilanciare il nostro Made in Italy ridando respiro e fiducia all’intero comparto».