Oneto (Pd) contro il suo segretario: “Museo in Cittadella idea folle”

ALESSANDRIA – “Si trasformi la Cittadella di Alessandria in un Museo Nazionale“. Questa in sintesi l’idea lanciata da Rapisardo Antinucci sui social network. Il segretario locale del Partito democratico cittadino ha proposto che l’ex fortezza militare, anche in un’ottica di sopravvivenza e gestione economica futura, si trasformi in un luogo d’arte che possa portare in città decine di migliaia di visitatori, trasformando Alessandria in meta turistica.

Un’idea che non sembra essere stata però gradita da tutti i membri del Pd locale. Su tutti Vittoria Oneto, ex assessore alla cultura della Giunta Rossa, che sui social ha voluto chiarire: “Ecco non è un’idea del PD almeno non sicuramente mia, presumo del Segretario“. L’esponente dem ha poi precisato che “se vogliamo discutere di cosa fare in Cittadella dovremmo partire dal progetto redatto dal Politecnico di Torino che questa città ha il diritto di vedere e che volutamente é stato chiuso in un cassetto nel 2017“.

Oneto precisa che quel progetto, ormai di cinque anni fa, parlava di “un insieme di destinazioni d’uso, pubblico e privato che collaborano, perché pensare che in Cittadella ci mettiamo un Museo è folle“. Poi un attacco ad Antinucci, senza mai citarlo direttamente: “Non serve buttare lì idee solo per far vedere che se ne ha qualcuna, lo dice sommessamente una che lavora nel mondo della cultura e nei musei da 22 anni. Capisco che per alcuni non sia abbastanza“.