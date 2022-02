Lega, ordine del giorno in consiglio provinciale: “Solidarietà al popolo ucraino, stop alla guerra”

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Il Gruppo consiliare della Lega in Provincia di Alessandria è intervenuto sul tema della guerra in Ucraina e, con un ordine del giorno che sarà discusso martedì sera in consiglio, chiederà la salvaguardia della popolazione civile, e iniziative diplomatiche che portino ad un accordo tra le parti.

“La Lega” ha sottolineato Gian Paolo Lumi, capogruppo della Lega in Provincia “condanna con fermezza l’aggressione in corso in Ucraina, ed è pronta a sostenere ogni atto assunto dal Governo italiano in accordo con gli altri paesi UE e con la Nato. La popolazione civile deve assolutamente essere salvaguardata, ed è necessario che il conflitto bellico si interrompa immediatamente, per lasciare spazio alla diplomazia. Anche l’Italia sta già pagando un costo ingente in termini economici: pensiamo solo all’aumento esponenziale dei prezzi dell’energia e delle materie prime. Occorre fermare questa follia, e sostenere negoziati che evitino altre vittime, e un ulteriore inasprimento del conflitto”.