Aperto per Cultura: il Pd in Regione vuole spiegazioni

ALESSANDRIA – “Ho presentato un’interrogazione finalizzata a fare chiarezza sulle cause che hanno indotto a rinviare “Aperto per Cultura”. Apprendo, infatti, dagli organi di informazione che la manifestazione, che voleva unire tutte le città centro zona, capoluogo compreso, nel nome della valorizzazione e promozione del territorio, non si farà nelle date previste e forse sarà rinviato in autunno” dichiara Domenico Ravetti, consigliere regionale del Partito Democratico.

“Prendo atto – prosegue l’esponente Dem – che la ragione addotta dal Presidente di Alexala, l’agenzia turistica della provincia di Alessandria, per la cancellazione delle date è stata quella di avere dovuto attendere l’ufficializzazione della data delle elezioni amministrative, confidando nel fatto che fossero in autunno e di essere stato costretto, poi, a accelerare nella ricerca degli artisti per cercare di rispettare i tempi, ma senza riuscire nell’impresa”.

“Eppure il 22 aprile scorso, cioè 20 giorni dopo il decreto che ha fissato la data delle elezioni al 12 giugno, il progetto era stato presentato da Alexala, a Palazzo Monferrato, alla presenza della Regione Piemonte e di tutte le amministrazioni dei Comuni coinvolti” spiega il consigliere PD.

“Dal momento che l’accordo di programma è stato firmato a fine febbraio da Regione Piemonte e da Alexala, vorrei capire dall’Assessore competente che idea si è fatta sul rinvio e se la Regione Piemonte ha assicurato un sostegno economico agli organizzatori e, in caso di risposta affermativa, con quale importo. Inoltre, sarebbe importante avere risposte chiare sulla ricalendarizzazione delle date in autunno. L’Alessandrino non può permettersi di perdere questa manifestazione” conclude il politico.